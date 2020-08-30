صحيفة: مانشستر يونايتد يخطف جوهرة اياكس من برشلونة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، باقتراب دوني فان دي بيك اعب وسط أياكس أمستردام الهولندي من الانتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن فان دي بيك أبلغ أصدقاءه المقربين في أياكس برحيله إلى مانشستر يونايتد، وأكد لهم أنه أنهى كافة إجراءات انتقاله للنادي الإنجليزي.

وسعى مانشستر يونايتد لتعاقد مع دي بيك منذ الصيف الماضي، لكن تردد أن اللاعب الشاب اتفق مع ريال مدريد، غير أن النادي الإسباني تراجع عن إتمام الصفقة مقابل 50 مليون يورو، بسبب جائحة كورونا، ورفض المدرب زين الدين زيدان.

وبعد تعاقد برشلونة مع المدرب الهولندي رونالد كومان تردد أن المدرب الجديد طلب من النادي الكتالوني التعاقد مع فان دي بيك لتعزيز خط وسط البلوغرانا.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن انتقال دي بيك لمانشستر يونايتد جاء بسبب تركيز برشلونة على الأزمة التي تسبب بها نجمه ليونيل ميسي، بطلبه الرحيل عن النادي.

وفان دي بيك البالغ من العمر 23 عاما شارك موسم 2019/2020 في37 مباراة مع أياكس، سجل فيها 10 أهداف وصنع 11.



