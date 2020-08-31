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سيتي يتخذ أول خطوة لضم ميسي

Category: ريـاضة

Date: 2020-08-31T09:35:59+0000
سيتي يتخذ أول خطوة لضم ميسي

شفق نيوز/ تحرك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خطوة استباقية استعدادًا لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

ونقلت صحيفة سبورت عن الصحفي البرازيلي مارسيلو بيشلر، أن المان سيتي اتفق بالفعل مع شركة إنتاج، لتجميع صور وثائقية عن ميسي، لإعداد مقطع الفيديو الخاص بتقديمه رسميًا عند إتمام الصفقة.

وأضافت أن النادي الإنجليزي يعلم أن الصراع بين ميسي وإدارة برشلونة سيستمر طويلًا، لكنه يريد تجهيز خطوات استباقية حتى لا يضطر لإعداد كل شيء في غضون ساعات قليلة.

ويترقب مسؤولو المان سيتي، ما ستسفر عنه المفاوضات بين مسؤولي برشلونة وميسي، بشأن الرحيل بطريقة ودية هذا الصيف.

ويتنازع الطرفان حول قانونية بعض بنود التعاقد الخاصة بأحقية ليونيل ميسي في فسخ تعاقده بنهاية الموسم المنصرم، ومطالبة النادي الكتالوني بالشرط الجزائي مقابل الاستغناء عنه (700 مليون يورو).


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