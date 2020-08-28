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رونالدو: أريد غزو العالم

Category: ريـاضة

Date: 2020-08-28T06:31:48+0000
رونالدو: أريد غزو العالم

شفق نيوز/ أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أنه يريد "غزو العالم" و"تحطيم الأرقام القياسية".

وكتب الـ"دون" في حسابه على موقع انستغرام "فيما استعد لموسمي الثالث كـ"بيانكونيرو"، روحي وطموحي في أعلى مستوياتهما".

وتابع المهاجم البالغ 35 عاما والمتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات "الأهداف، الانتصارات، الالتزام، العطاء والاحتراف. بكل قوتي والمساعدة الثمينة من زملائي وجميع أعضاء يوفنتوس، سنعمل جميعا على غزو إيطاليا مجددا، أوروبا والعالم ولتحطيم الأرقام القياسية".

ومنذ قدومه إلى إيطاليا، أحرز رونالدو الدوري المحلي مرتين لكنه لم يتخط عتبة ربع النهائي في دوري الأبطال، إذ أقصي في هذا الدور أمام أياكس أمستردام الهولندي في 2019، قبل خيبة الموسم الحالي ضد ليون.

سجل 37 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي للاعب من "السيدة العجوز".

أضاف نجم ريال مدريد الإسباني السابق "لنقدم المزيد والأفضل... للنجاح في كل التحديات التي ستواجهنا. سنجعل كل سنة مغامرة أفضل من التي سبقتها والفوز بكل شيء من أجل المشجعين. لنكن حاملي هذا الصرح العظيم والعشق الفريد لهذا الفريق ونرتقي لتاريخه".

ويهدف يوفنتوس الذي أقال مدربه ماوريتسيو ساري وعيّن لاعب وسطه السابق أندريا بيرلو، إلى إحراز لقبه العاشر تواليا في الدوري، والبحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال منذ 1996.

 

 

 


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