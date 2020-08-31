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رسميًا.. نيمار يحسم مصيره مع سان جيرمان

Category: ريـاضة

Date: 2020-08-31T10:22:47+0000
رسميًا.. نيمار يحسم مصيره مع سان جيرمان

شفق نيوز/ حسم نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مصيره بعد خسارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني (1-0) في المباراة النهائية.

وقال نيمار في العدد الجديد لمجلة ناديه "أنا باقٍ مع بي إس جي في الموسم الجديد".

وأضاف النجم البرازيلي "لدي طموح في الوصول لنهائي دوري الأبطال مجددا، ولكن هذه المرة للفوز باللقب".

وشدد "أتطلع دائما لبذل أقصى ما لدي من جهد لتدوين اسمي في كتب التاريخ بفريقي".

وتوج نيمار بالألقاب المحلية الأربعة مع الفريق الباريسي في الموسم المنتهي، وينتهي تعاقده مع النادي في صيف 2022 علما بأنه انضم من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو (قيمة شرطه الجزائي).

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