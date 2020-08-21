درجال يعد ديالى باكمال المشاريع المتلكئة وحل مشاكل القطاع الرياضي

شفق نيوز/ كشفت مديرية شباب ورياضة ديالى اليوم الجمعة عن سلسلة وعود أطلقها وزير الشباب والرياضة عدنان درجال خلال زيارته للمحافظة التي استمرت يومين.

وقال مدير الشباب والرياضة بديالى هيثم عبد الستار لوكالة شفق نيوز، ان درجال وعد باستكمال المشاريع الرياضية والشبابية المتلكئة والشروع بوضع حجر الاساس للمدينة الرياضية المتكاملة والمتوقفة منذ سنوات لاسباب فنية ومالية، مؤكدا ان وزير الشباب يضع حجر اساس المدينة بعد اكتمال التصاميم الاساسية وإقرار الموازنة الاتحادية".

واضاف ان وزير الشباب والرياضة قام بجولات تفقدية للمنشآت الرياضية والمشاريع في المحافظة ومشاركته احتفالات وفعاليات شبابية كرم خلالها شخصيات رياضية وشبابية متميزة في ديالى مؤكدا ان الوزير وعد بحل جميع مشاكل القطاع الرياضي ودعم الاندية الرياضية

ولفت الى دعوة الوزير تشجيع فرص الاستثمار الرياضي وتوزيع قطع أراض للرياضيين وكوادر القطاع الرياضي ممن قدموا خدمات للمحافظة واسهموا بإنجازات متميزة بالتنسيق مع ادارة المحافظة والدوائر المعنية.



