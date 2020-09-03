تغير درامي في أزمة ميسي وبرشلونة

شفق نيوز/ كشف خورخي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تغير طارئ في مسار الأزمة مع برشلونة، التي وصلت حد إعلان قائد بلوجرانا رسميا عن رغبته في مغادرة قلعة كامب نو.

وقال خورخي خلال تصريح مُقتضب لقناة "كواترو" الإسبانية: "ندرس إمكانية بقاء ليو مع الفريق".

وكان خورخي قد عقد اجتماعا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أمس الأربعاء، وأكد رغبة نجله في الرحيل، لكن بارتوميو رفض تماما فكرة السماح له بالرحيل، وطالبه بالبقاء وتجديد عقده.

وفي نفس السياق، أفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، بأن خورخي ميسي شاهد الفيديو الذي التقطته قناة "كواترو"، فقال إنه لم يرد على سؤالهم حول بقاء ميسي بـ"نعم"، بل كان رده: "لا أعرف".

ورفض برشلونة الدخول في أي مفاوضات مع أي ناد يرغب في ضم ميسي، وأصر على أن التخلي عنه لن يكون إلا من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 700 مليون يورو.

وأفادت عدة تقارير صحفية أرجنتينية، أن ميسي سيبقى في صفوف برشلونة بنسبة 90%، على أن يرحل بنهاية عقده الصيف المقبل.



