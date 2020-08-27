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تشخيص إصابة بوغبا بفيروس كورونا

Category: ريـاضة

Date: 2020-08-27T14:46:07+0000
تشخيص إصابة بوغبا بفيروس كورونا

شفق نيوز/ قرر ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم يوم الخميس استبعاد بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد من تشكيلة الفريق التي ستخوض مباريات في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف ديشان أن لاعب وسط رين إدواردو كامافينغا انضم للمنتخب بديلا لبوغبا.

وقال ديشان للصحفيين ”اضطررت لإجراء تعديل على القائمة في اللحظة الأخيرة لأنه كان من المقرر أن يكون بول بوغبا ضمن هذه القائمة.

”لكن لسوء حظه خضع لفحص كوفيد-19 أمس وجاءت النتيجة الإيجابية اليوم، ولذا فقد استبدلناه في اللحظة الأخيرة بإدواردو كامافينغا“.

وستلتقي فرنسا خارج أرضها مع السويد في الخامس من سبتمبر أيلول المقبل قبل أن تستضيف كرواتيا بعد ذلك بثلاثة أيام.

 

 


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