بيل يفكر بالعودة للدوري الإنكليزي: ريال مدريد حرمني من الرحيل

شفق نيوز/ قال المهاجم الويلزي غاريث بيل إن إدارة ريال مدريد حرمته من مغادرة الفريق وأكد أنه منفتح على العودة إلى الدوري الإنجليزي في ظل الوضع الصعب الذي يواجهه في النادي الملكي.

وتحدث بيل في حوار لشبكة "سكاي سبورت" عن مستقبله مع ريال مدريد وإصراره على البقاء إلى غاية نهاية عقده في عام 2022، رغم أنه خرج من حسابات المدرب زين الدين زيدان، ولم يُستدع في المباريات الأخيرة للموسم الماضي.

وقال "أعتقد أن النادي يجب عليه أن يجيب عن هذا السؤال؛ لأنني حاولت الرحيل في العام الماضي، وأغلق النادي كل شيء في اللحظات الأخيرة". وكان اللاعب على وشك الرحيل إلى جيانغسو سونينغ الصيني في الصيف الماضي قبل أن تتعثر الصفقة.

وأضاف بيل "كانت هناك محاولات أخرى للرحيل؛ لكن النادي لم يسمح بذلك.. أريد لعب كرة القدم، وما زالت متحمسا للمشاركة، والوجود في النادي؛ لكنهم يتحكمون في كل شيء، ولدي معهم عقد.. أبلغ 31 عاما، لكنني أشعر أنني في مستوى جيد ولدي الكثير لتقديمه، والأمر في يد النادي؛ لكنهم يصعبون الأمور حتى أكون صادقا".

وعلى الرغم من نيله 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، تسبب بيل في انقسام الآراء في إسبانيا بسبب عدم التزامه وإصاباته المتكررة، واكتفى بتسجيل هدفين فقط في 16 مباراة في الموسم الماضي بالدوري الإسباني الذي انتهى بتتويج النادي الملكي.

وحول إمكانية العودة للعب في الدوري الإنجليزي، قال بيل، الذي شارك في 146 مباراة مع توتنهام بين 2007 و2014 قبل انتقاله إلى ريال مدريد، "لو زاد (الاهتمام من أندية الدوري الإنجليزي) سأفكر في الأمر بالتأكيد.. سنرى ما سيحدث وما زال هناك وقت طويل قبل غلق باب الانتقالات الحالي. الزمن سيوضح كل شيء لكني أعتقد أن السبب في ذلك هو أن الأمر بيد ريال مدريد".

وتؤكد تقارير الصحف الإسبانية عدم وصول عروض إلى إدارة ريال مدريد للتعاقد مع بيل، وذلك بسبب راتبه المرتفع الذي يفوق قدرات أغلب الأندية، ولا يتناسب مع قدرات اللاعب الذي تراجع مستواه كثيرا في السنوات الماضية.

ويوجد بيل حاليا في معسكر منتخب ويلز استعدادا لمنافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسيواجه الفريق فنلندا مساء اليوم الخميس كما سيلتقي بلغاريا مساء الأحد المقبل.

وقال بيل إنه سعيد بالانضمام إلى منتخب ويلز، والعودة إلى بيئة يشعر فيها "بالتقدير وتشجيع الجماهير الدائم بغض النظر عن النتائج".

وتعرض المهاجم الويلزي مرار لصافرات الاستهجان من جماهير ريال مدريد بسبب أدائه، كما أثار غضبهم حين رفع لافتة مع رفاقه في منتخب ويلز كتب فيها "ويلز، الغولف، ريال مدريد. بهذا الترتيب"، في إشارة إلى أنه لا يمنح الأولوية للنادي الملكي



