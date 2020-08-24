بغياب ميسي ورونالدو.. هيمنة ألمانية على التشكيلة المثالية لدوري الأبطال

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2019/2020.

ونال بايرن ميونخ الألماني اللقب، للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز 1/0 على باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة النهائية على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وغاب النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن التشكيلة المثالية.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ).

الدفاع: خوان بيرنات (باريس سان جيرمان)، برسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ).

الوسط: رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، مارسيل سابيتزر (لايبزيغ)، أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، سيرجي غنابري (بايرن ميونخ).

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، إيرلينغ هالاند (سالزبورغ، بروسيا دورتموند).

https://twitter.com/LigadeCampeones/status/1297871461693165569

