بطلب من البرلمان.. قرب عودة النشاطات الرياضية في ظل انتشار كورونا

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي عباس عليوي، اليوم الأربعاء، عن قرب عودة النشاطات الرياضية في العراق، وسط استمرار تفشي وباء كورونا.

وقال عليوي، لوكالة شفق نيوز، إن لجنته "ارسلت كتاباً الى لجنة الصحة والسلامة العليا، من اجل عودة النشاطات الرياضية، خصوصاً فيما يتعلق بدوري كرة القدم، وباقي الاتحادات التي لديها دوريات ومسابقات اخرى"، مبينا أنه "حتى اللحظة، لم يرد الينا أي كتاب رسمي على موافقة عودة النشاطات".

وأصاف أنه "وفق الحوارات مع لجنة الصحة والسلامة العليا، سيصدر كتاباً بموافقة عودة النشاطات الرياضية خلال الايام القليلة المقبلة"، مبيناً أن "انتشار وباء فيروس كورونا اصبح أمر واقع، من الضروري الان التعايش مع هذا الوباء وعودة الحياة الى طبيعتها مع الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية".

وسجلت وزارة الصحة العراقية في شهر آب الماضي "فقط" نحو 110525 اصابة بفيروس كورونا، بمعدل يومي بلغ نحو 3563 إصابة، في حين شهد شهر تموز الماضي تسجيل 74830 اصابة.

ورفع السلطات العراقية غالبية اجراءات الوقاية من كورونا بينها رفع حظر التجوال واعادة فتح الاسواق والمؤسسات الحكومية وسط شبه اهمال لقواعد التباعد الاجتماعي، في وقت وصفت منظمة الصحة العالمية رفع القيود عن كورونا بأنها "وصفة كارثية".