الحكم على قائد مانشستر يونايتد بالسجن مع إيقاف التنفيذ

شفق نيوز/ قضت محكمة يونانية، اليوم الثلاثاء، بالسجن مع إيقاف التنفيذ على هاري ماغواير، قائد مانشستر يونايتد، بعد شجار بجزيرة ميكونوس اليونانية، يوم الخميس الماضي.

وحسب مصدر لـ"رويترز"، فقد استمرت المداولات في قاعة المحكمة الواقعة في جزيرة سيروس القريبة من ميكونوس، أكثر من 7 ساعات.

وذكرت صحف بريطانية، أن مجواير أدين بالاعتداء البدني ومحاولة الرشوة واستخدام العنف ضد موظفين عموميين والإهانة، بعد اعتقاله في ميكونوس.

ونفى الدولي الإنجليزي، البالغ من العمر 27 عاما، والذي كان واحدا من ثلاثة أعتقلوا يوم الخميس، بعد شجار مع الشرطة، ارتكاب أي أخطاء