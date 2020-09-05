البرتغال تسحق كرواتيا في ليلة غياب رونالدو

شفق نيوز/ استهل منتخب البرتغال حملة دفاعه عن لقبه في دوري الأمم الأوروبية بفوز عريض على ضيفه الكرواتي (4-1)، اليوم السبت، في مباراة أقيمت على ملعب الدراجاو في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

أهداف البرتغال التي لعبت بدون المصاب كريستيانو رونالدو، جاءت عن طريق جواو كانسيلو، ديوجو جوتا، جواو فيليكس وأندريه سيلفا في الدقائق 41، 58، 70 و94، بينما أحرز برونو بيتكوفيتش هدف كرواتيا الوحيد في الدقيقة 91، ليعتلي رجال المدرب فرناندو سانتوس صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تذيلت كرواتيا الترتيب بدون نقاط.

وفي بقية نتائج البطولة، فازت فرنسا على السويد بهدف دون مقابل، وبلجيكا على الدنمارك بهدفين دون رد، وبنفس النتيجة الأخيرة تغلب الجبل الأسود على قبرص.

في حين فازت جورجيا بهدف دون رد على استونيا، ولوكسمبرغ على اذربيجان بهدفين لواحد، وجبل طارق على سان مارينو بهدف دون مقابل، كما تغلبت مقدونيا الشمالية على أرمينيا بهدفين لواحد.



