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اعلان موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

Category: ريـاضة

Date: 2020-09-01T05:30:52+0000
اعلان موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

شفق نيوز/ أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد 2020-2021.

ولم تشهد القرعة بثا تلفزيونيا، ولكن بثت مباشرة عبر الإنترنت، تطبيقا لقوانين التباعد الاجتماعي جراء جائحة كورونا كوفيد-19.

وأوقعت القرعة ريال مدريد حامل اللقب في مباراة الذهاب بالكلاسيكو أمام برشلونة في الموسم الجديد بالجولة السابعة، يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في معقل البارسا "كامب نو".

بينما ستكون مباراة العودة بين غريمي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يوم 11 أبريل/ نيسان 2021، في معقل الميرينغي "سانتياغو برنابيو".

 ويواجه ريال مدريد في مباراته الأولى في الدوري فريق خيتافي، بينما وقع برشلونة أمام فريق إلتشي الصاعد حديثا لليغا.

وينطلق الموسم الجديد بتاريخ  12 سبتمبر/أيلول الجاري، فيما سيتم اختتام المسابقة بتاريخ 23 مايو/أيار 2021، أي قبل 6 أيام فقط من نهائي دوري الأبطال المقرر إقامته في 29 مايو/أيار 2021.

 

 

 


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