A.R.E.A. تطلق خدماتها في 12 دولة عربية بينها العراق





أعلنت شركة A.R.E.A. العالمية والمتخصصة ببناء وتطوير تطبيقات الهواتف الخلوية الذكية والتي تم تأسيسها في الأردن عام 2019، عن إطلاق أولى تطبيقاتها تطبيق WININ، حيث تهدف الشركة لإنشاء وإطلاق أحدث وأكبر عدد من التطبيقات لتكون أكبر منصة تخدم العملاء وتزودهم بأحدث آليات البرمجة والتطوير والتسويق لخدماتهم ومنتجاتهموتحقيقا لازدهار الأفكـــار الإبداعية باستخدام تقنيتها وقوى فريق عملها.

ويتيح تطبيق WININفرصة الربح للعملاء والحصول على مكافآت مذهلة من خلال تحميل التطبيق وتحديد العلامة التجارية التى يرغب العميل او اللاعب باللعب فيها من بين أكثر من 30 علامة تجارية من ضمنهم موقع نون، تطبيق كريم، طلبات، شومارت، ماكس، هوم سنتر، لايف ستايل، بيبي شوب، لتس تانغو، مكتبة جرير، دمية، جملون وبلاي ستايشن وغيرها. وتتلخص اللعبة بإمكانية اللاعب اختيار العلامة التجارية ومن ثم يقوم نظام التطبيق بعمل مسح للمنطقة حول اللاعب واظهار الهدايا القريبة لموقع اللاعب والتي عليه ان يذهب الى موقع هذه الهدايا و يسير على الخارطة الإفنراضية ويقوم بالتقاطها عبر كاميرا التلفون التي سوف تظهر هذه الهدايا بواسطة خاصية الواقع المعزز كانها موجودة في البيئة المحيطة في اللاعب.

وفي هذه المناسبة، أعربت السيدة ظبية عبيني، المدير التنفيذي لشركة A.R.E.A، عن سعادتها لإطلاق التطبيق قائلة: "إنني متفائلة حقاً بالتطبيق الجديد ومستويات النجاح الذي سوف يحققها، كما وأعتقد بشدة أن إنشاء تطبيق يتعامل معه العملاء، سيخلق بالتأكيد بيئة مميزة ستوفر وسائل اعلان جديدة للعملاء وجوائز مميزة للاعبين. "

وترى شركة A.R.E.A. الأهمية الكبيرة لصناعة الاعلانات الافتراضية العالمية في وقتنا الحالي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تطبيق

WININ حيث يتم الاستفادة من هذه الخاصية لبناء بيئة اعلانية افتراضية جديدة حول اللاعب وإحداث ثورة في مجال التسويق والإعلانات.

يقدم تطبيق WININ عدداً من الجوائز و الهدايا في كل الدول التي يتوفر فيها التطبيق، حيث يبلغ عدد الجوائز حوالي 50000 جائزة في كل الدول، وقد احتفلت الشركة بتحميل التطبيق اكثر من 200 الف مرة خلال فترة الاطلاق البسيطة، والتي بدأت بالفعل من منتصف شهر حزيران، وقد وصل عدد الفائزين بالهدايا حتى الآن الى أكثر من 25 ألف شخص من مختلف الدول .

ومن الجدير ذكره ان التطبيق يوفر مجموعة واسعة من فرص الإعلانات الجديدة التي تختلف عن الاعلانات التقليدية على الانترنت، وتعطي نتائج سريعة في وقتٍ حقيقي. كما يمنحك الخطوات اللازمة لنجاح سير المبيعات، و يساعدك في استقطاب الزبائن المطلوبة، و غيرها الكثير من الخدمات. كما يسعى WININلاستخدامه خطة تسويقية تصل إلى كل من الأردن و السعودية و الامارات و مصر و قطر و الكويت , العراق و المغرب و تونس و الجزائر.







