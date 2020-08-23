4.8 مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق في 7 أشهر

شفق نيوز/ اعلن القنصل التركي لدى أربيل هاكان كاراتشاي، يوم الاحد، إن حجم الصادرات التركية إلى العراق بلغ 4 مليارات و800 مليون دولار، خلال 2020.

وقال كاراتشاي، في تصريحات على هامش زيارته لمعبر إبراهيم الخليل في قضاء زاخو بدهوك، إن "حجم صادراتنا إلى العراق بلغ 4 مليارات و800 مليون دولار، خلال 2020، رغم القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا".

واضاف كاراتشايإن ان عدد الشاحنات، المارة من معبر إبراهيم الخليل الحدودي، بلغ 1400 يوميا، وقيمة الصادرات التركية للعراق بلغ 4 مليارات و800 مليون دولار، خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

وذكّر الدبلوماسي التركي إنه منذ شهر آذار الماضي، طبقت تركيا والعراق مبدأ "التجارة بدون تلامس" حيث يلتزم سائقو الشاحنات التركية بتسليم البضاعة عند البوابة الحدودية، للطرف العراقي.

وأوضح كاراتشاي أنه ابتداء من 20 آب الجاري انتهت فترة "التجارة بدون تلامس" وأصبح بإمكان السائقين الأتراك الدخول للعراق لتسليم البضائع لأصحابها، بعد القيام باختبار فيروس كورونا عند البوابة الحدودية.

وفي مطلع شهر شباط الماضي، قال السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار، خلال 2019.



