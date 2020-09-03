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إيران تنشئ محطة جديدة لتصدير الكهرباء الى العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-03T12:34:26+0000
إيران تنشئ محطة جديدة لتصدير الكهرباء الى العراق

شفق نيوز/ أعلن مساعد وزير الطاقة الايراني همايون حائري يوم الخميس أن محطة "دالاهو" الكهروحرارية ذات الدورة المركبة فی کرمانشان غربی البلاد، أنشئت لتطوير صناعة الكهرباء بالمناطق الغربية والتصدير للعراق.

وقال حائري خلال مراسم افتتاح الوحدة الثانية بقسم الغاز لمحطة " دالاهو" اليوم، إن الوحدة الثانية تبلغ قدرتها 307 ميغاواطات، وتعد 9 أضخم محطة كهروحرارية في البلاد.

ونوه الى أن المحطة تم انشاؤها بكفاءة عالية عبر الافادة من ادخال وحدات جديدة، ومن مزاياها تطوير صناعة الكهرباء بالمناطق الغربية وتصدير الكهرباء للعراق.

وبين حائري أن المحطة تم بناؤها بتغطية ائتمانية بلغت 25.3 تريليون ريال (رسميا الدولار= 42 الف ريال)، وتوفر بدورها 1150 فرصة عمل مباشرة وغيرمباشرة.

واعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنه يوم الاربعاء ان صناعة الكهرباء في العراق ناشطة بفعل الغاز الايراني، معتبرا ان دول المنطقة ليس بإمكانها تأمين حاجة العراق من الغاز لإنتاج الطاقة

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