إيران تعلن مضاعفة ايام العمل في معبر حدودي مع العراق

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم الجمارك الايرانية روح اله لطيفي يوم الخميس ان منفذ مهران التجاري الحدودي مع العراق سيفتح 4 أيام في الأسبوع بعد أن كان يومين فقط بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقل مكتب العلاقات العامة للجمارك الإيرانية عن لطيفي قوله، إن منفذ مهران، الذي كان مفتوحا يومي الأحد والأربعاء فقط، سيفتح ايضا يومي الاثنين والثلاثاء لاستقبال 250 شاحنة عراقية يوميا لنقل البضائع التصديرية.

واردف بالقول ان هذا القرار سيرفع من حجم الصادرات من هذه الحدود من 500 شاحنة إلى 1000 شاحنة عراقية.

وتابع لطيفي: أن معبر شلمجة في محافظة خوزستان جنوب البلاد ينشط يومين في الأسبوع، ومعبر خسروي في محافظة كرماشان غرب البلاد ينشط على مدار الأسبوع منذ الأسبوعين الماضيين.