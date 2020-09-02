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إيران تراهن: لا يوجد احد بالمنطقة يؤمن احتياجات العراق من الغاز

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-02T08:00:00+0000
إيران تراهن: لا يوجد احد بالمنطقة يؤمن احتياجات العراق من الغاز

شفق نيوز/ اعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنه يوم الاربعاء ان صناعة الكهرباء في العراق ناشطة بفعل الغاز الايراني، معتبرا ان دولة المنطقة ليس بإمكانها تأمين حاجة العراق من الغاز لإنتاج الطاقة

وقال زنكنة في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية اليوم ان "العراقيين يعرفون انه لايوجد في المنطقة أحد يؤمن احتياجاتهم من الغاز ، لقد وقعوا عقودا لانتاج الغاز داخل بلادهم ، لقد وقعوا عقودا لانتاج الغاز داخل بلادهم ، فهو موجود في العراق ويمكن الاستفادة منه لكن هذا الأمر يحتاج الى وقت وبالتالي فهم يرغبون حاليا باستيراد مزيد من الغاز الإيراني"، حسب تعبيره.

واشار الى أن "توليد الكهرباء في العراق يجري باستخدام الغاز الايراني، فهو ذو جدوى اقتصادية لانه بديل جيد للكازوئيل وأقل سعرا منه بمقدار الضعفين ، ومن هنا فاننا لم نسمع بأن العراق ليس بحاجة الى الغاز الايراني ، ولم يصرح أي مسؤول بذلك" .

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