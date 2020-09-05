هيأتها توضح اسباب الاستقطاعات من الرواتب التقاعدية

شفق نيوز/ اصدرت هيأة التقاعد الوطنية، يوم السبت، توضيحا بشأن استقطاعات من رواتب المتقاعدين.

وقال المكتب الإعلامي لهيأة التقاعد الوطنية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الأجتماعي تداولت اخبارا بوجود استقطاعات في الرواتب التقاعدية لشهر أيلول 2020 ، لذا نود إن نُبين للمتقاعدين إن المبالغ المستقطعة من رواتبهم هي نتيجة السلف والقروض والالتزامات المالية الأخرى من المصارف المانحة لما ذُكر أعلاه كلاً حسب توطين راتبه".

واضاف انه "قدم تم أستيفاء تلك المبالغ المستقطعة من قبل تلك المصارف"، موضحا ان "هيأة التقاعد الوطنية غير مسؤولة عن تلك الأستقطاعات وسبق وإن تم تبليغ تلك المصارف من قبل الهيأة بأستيفاء القروض والسلف من المتقاعد المقترض أو المستلف وفق نظام الاستقطاع المعمول بهِ في الالتزامات المالية".

وتابع "بإمكان المتقاعدين الكرام المستقطعة رواتبهم الأستعلام من المصارف المانحة للقروض والسلف".