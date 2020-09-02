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هبوط أسعار الذهب مع صعود الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-02T07:02:17+0000
هبوط أسعار الذهب مع صعود الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع انتعاش الدولار بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الأميركي دعمت الآمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع مما أفقد المعدن الأصفر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1962.63 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل 1991.91 دولارلً أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ 19 أغسطس آب. وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1969 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عامين بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية تسارع ليقترب من أعلى مستوى في عامين في آب. يرفع الدولار القوي تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.7% إلى 27.96 دولاراً للأونصة، وفقد البلاتين النسبة ذاتها إلى 933.88 دولاراً وهبط البلاديوم 0.5% إلى 2259.52 دولاراً.

 

 


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