نائب يقلل من مخاوف الربط السككي ويعرض وثيقة عن ايران

شفق نيوز/ قلل النائب عن محافظة البصرة اقصى جنوب العراق كاظم فنجان الحمامي، يوم الاثنين، من مخاوف تأثر الموانئ العراقية بالربط السككي مع ايران.

وعرض الحمامي خارطة حديثة للاستدلال على استحواذ طهران على محاور الترابط السككي مع العواصم الاور اسيوية، منوهاً انها "تحولت الى عقدة مركزية تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وذلك بسبب تعالي الصيحات العراقية الرافضة للربط السككي والرافضة للاتفاقية الصينية".

وفند الحمامي "المخاوف المفتعلة التي تحوم هذه الأيام حول تأثر الموانئ بالربط السككي"، مشيرا الى ان "ايران تمتلك الآن عشرات الموانئ موزعة في الخليج العربي وبحر قزوين وخليج عمان والمحيط الهندي، لكن موانئها لم تتأثر ابدا بالربط السككي، وربما يعد ميناء (چابهار) أكبر موانئها المرتبطة سككياً بالهند وأفغانستان وتركيا عن طريق خط قطارات (الرواق الشرقي)".

ويتضمن مشروع الربط السككي مع إيران، مد سكة حديد بطول 32.5 كيلومتر تبدأ من مدينة البصرة وتنتهي قرب منفذ الشلامجة الحدودي لاستخدامها في نقل البضائع والمسافرين، في حين تسعى الكويت إلى تنفيذ مشروع مشابه إلى البصرة يستخدم في نقل البضائع مع العراق.



