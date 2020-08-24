موجة كورونا ثانية تدفع اسعار النفط الى الارتفاع قليلا

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار النفط، اليوم الاثنين، بشكل طفيف بعد ان افتتح السوق على انخفاض نتيجة الفائض من المعروض النفطي الذي يضاهي الطلب، اضافة الى التخوف من موجة ثانية من اصابات كورونا قد تضرب دول اوروبا وامريكا .

وكانت اوبك قد حثت في اجتماعها الاخير العراق ونيجيريا الأقل امتثالا وحتي الإمارات، التي نفذت تخفيضات طوعية في حزيران، سجلت فائضا في الإنتاج بنحو 50 ألف برميل يومياً على مدى ايار وحزيران بضرورة الالتزام بالتخفيضات في اب وايلول.

وبعض الأعضاء سيحتاجون لخفض الإنتاج 2.31 مليون برميل يوميا لتعويض فائض إمدادات سجلوه في الآونة الأخيرة.

وفي الساعة 6 بتوقيت غرينتش سجل مزيج برنت ارتفاعا بلغ 0.20% ليصل الى 45.09 دولار، وكان خام برنت قد سجل خسارة اسبوعية بلغت اكثر من 1% فيما سجل الخام الامريكي ارتفاعا بلغ 0.14% ليصل الى 42.40 دولار، فيما سجل الخام الامريكي ربحا اسبوعيا بلغت 0.85%.

وكان التقرير الداخلي لمنظمة أوبك+ اشار الى انها تتوقع انخفاض الطلب على النفط في 2020 بمقدار 9.1 مليون برميل يومياً، ما يزيد 100 ألف برميل يومياً عن توقعها السابق.

كما خلص إلى أنه إذا ضربت موجة ثانية ممتدة لفترة طويلة من الإصابات بكورونا الصين والهند وأوروبا والولايات المتحدة في النصف الثاني من العام، فإن الطلب قد يتراجع 11.2 مليون برميل يوميا في 2020.