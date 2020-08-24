سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

موجة كورونا ثانية تدفع اسعار النفط الى الارتفاع قليلا

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-24T06:06:17+0000
موجة كورونا ثانية تدفع اسعار النفط الى الارتفاع قليلا

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار النفط، اليوم الاثنين، بشكل طفيف بعد ان افتتح السوق على انخفاض نتيجة الفائض من المعروض النفطي الذي يضاهي الطلب، اضافة الى التخوف من موجة ثانية من اصابات كورونا قد تضرب دول اوروبا وامريكا .

وكانت اوبك قد حثت في اجتماعها الاخير العراق ونيجيريا الأقل امتثالا وحتي الإمارات، التي نفذت تخفيضات طوعية في حزيران، سجلت فائضا في الإنتاج بنحو 50 ألف برميل يومياً على مدى ايار وحزيران بضرورة الالتزام بالتخفيضات في اب وايلول.

وبعض الأعضاء سيحتاجون لخفض الإنتاج 2.31 مليون برميل يوميا لتعويض فائض إمدادات سجلوه في الآونة الأخيرة.

وفي الساعة 6 بتوقيت غرينتش سجل مزيج برنت ارتفاعا بلغ 0.20% ليصل الى 45.09 دولار، وكان خام برنت قد سجل خسارة اسبوعية بلغت اكثر من 1% فيما سجل الخام الامريكي ارتفاعا بلغ 0.14% ليصل الى 42.40 دولار، فيما سجل الخام الامريكي ربحا اسبوعيا بلغت 0.85%.

وكان التقرير الداخلي لمنظمة أوبك+ اشار الى انها تتوقع انخفاض الطلب على النفط في 2020 بمقدار 9.1 مليون برميل يومياً، ما يزيد 100 ألف برميل يومياً عن توقعها السابق.

كما خلص إلى أنه إذا ضربت موجة ثانية ممتدة لفترة طويلة من الإصابات بكورونا الصين والهند وأوروبا والولايات المتحدة في النصف الثاني من العام، فإن الطلب قد يتراجع 11.2 مليون برميل يوميا في 2020.

related

النفط ينخفض لليوم الثالث وسط التخوف من تعافي الطلب

Date: 2020-08-20 07:16:50
النفط ينخفض لليوم الثالث وسط التخوف من تعافي الطلب

انخفاض اسعار النفط بفعل زيادة للمخزونات الامريكية

Date: 2019-10-17 10:16:57
انخفاض اسعار النفط بفعل زيادة للمخزونات الامريكية

ارتفاع بأسعار النفط وسط مخاوف

Date: 2020-07-23 11:31:22
ارتفاع بأسعار النفط وسط مخاوف

انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب امريكا والصين

Date: 2019-09-02 07:13:51
انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية بسبب امريكا والصين

اسعار النفط تقفز

Date: 2019-12-02 12:00:23
اسعار النفط تقفز

النفط يرتفع وسط تفاؤل أرامكو وتوقعات بتخفيضات ثالثة بالمخزونات الامريكية

Date: 2020-08-11 06:34:00
النفط يرتفع وسط تفاؤل أرامكو وتوقعات بتخفيضات ثالثة بالمخزونات الامريكية

تطمينات سعودية تخفض أسعار النفط

Date: 2019-09-17 22:31:35
تطمينات سعودية تخفض أسعار النفط

خبير يتوقع استقرار اسعار النفط عند 50 دولارا الشهر المقبل

Date: 2020-06-07 09:54:20
خبير يتوقع استقرار اسعار النفط عند 50 دولارا الشهر المقبل