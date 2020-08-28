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مقترح نيابي لحل أزمة الكهرباء بعيداً عن الخليج

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-28T15:44:51+0000
مقترح نيابي لحل أزمة الكهرباء بعيداً عن الخليج

شفق نيوز/ أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم الجمعة، تقديمها مقترحا إلى وزير الكهرباء ماجد حنتوش لحل أزمة الطاقة بدلا من ربطها بمنظومة الخليج.

وقال عضو اللجنة محمود الزجراوي لوكالة شفق نيوز، إن لجنته عقدت اجتماعا مع وزير الكهرباء ماجد حنتوش لمناقشة تردي واقع الكهرباء وتوجه الوزارة لربط العراق بمنظومة الخليج، بالإضافة إلى إجراءات الوزارة لتحسين الطاقة الكهربائية في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن "اللجنة قدمت خلال الاجتماع مقترحا للوزير يتضمن الاعتماد على العائدات النفطية في تأمين الإيرادات المالية لدعم مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية بالبلاد بدلا من ربطها بمنظومة الخليج".

وبين الزجراوي، أن "ربط الطاقة الكهربائية بمنظومة الخليج سيكلف العراق أموالا طائلة، إلا أن العراق ليس فقيرا ويمكن الاعتماد على ثرواته لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة".

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.


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