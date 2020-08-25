مخازن حكومية عراقية ترفض تسلم كميات كبيرة من مواد كهربائية قادمة من إيران

شفق نيوز/ ناشد موظفو الكهرباء في البصرة المحافظ أسعد العيداني، التدخل بخصوص عدم استقبال مخازن الكهرباء الواقعة في قضاء أبي الخصيب لمئات الشاحنات المحملة بالقابلوات ومحولات كهربائية، فيما طالبوا حكومة البصرة بايقاف تلك القرارات "الشخصية" التي تصدر من مسؤولين تتعلق بمخازن الكهرباء .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في البصرة ان عدداً من موظفي قطاع الكهرباء في البصرة الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، شكوا من أن "هناك بعض المسؤولين في قطاع الكهرباء لديهم قرارات شخصية خارجة عن قانون وزارة الكهرباء العراقية".

ونقل المراسل عن الموظفين قولهم "لانفهم كيف يتصرف هؤلاء الموظفين بقناعاتهم الشخصية"، مشيرين الى ان "هؤلاء يريدون تطبيق تلك القرارات على بعض المستثمرين المتعاقدين على تجهيز قطاع الكهرباء بالقابلاوات والمحولات الكهربائية".

واضافوا انه "حصل اليوم توقف لعشرات الشاحنات في بوابة مخازن ابو الخصيب وهي محملة بمواد تجهيز قادمة من الجانب الايراني وفق عقود بين المستثمرين المتعاقدين مع حكومة البصرة بتجهيز القطاع الكهربائي ضمن مشاريع عام 2019".

واوضح الموظفون في احاديثهم لوكالة شفق نيوز أن "مسؤولين في مكتب محافظ البصرة تواصلوا مع مسؤولي مخازن الكهرباء لكن الأمر لم يتغير، وظلت تلك الشاحنات في بوابة المخازن وهذا شكل خطرا كبيرا على المواد المحملة والبالغة أسعارها بالمليارات فضلا عن ازدحام مركبات حصل؛ بسبب توقف تلك الشاحنات في بوابة المخازن".

وطالب الموظفون محافظ البصرة اسعد العيداني "بالتدخل لحل هذه الفوضى الناتجة عن قرارات شخصية خارج نطاق القانون وان الحبل لا زال متروكاً على الغارب" بحسب قولهم فيما يتعلق بتجهيز المواد الكهربائية، مردفين "ونحن كموظفين لانريد هذه الاخطاء تتكرر بالمستقبل".

جدير بالذكر ان تقارير صدرت في اوقات سابقة، اشارت الى العثور على محولات كهربائية وقابلوات ومواد اخرى، تصلح للتجهيز الكهربائي؛ ظلت مركونة لسنين في مخازن واماكن من محافظة البصرة، من دون ان يجري الاستفادة منها واستعمالها، برغم ازمة الكهرباء المستفحلة، فيما ارجع المراقبون الاسباب الى الفساد المالي والاداري.