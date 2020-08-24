محافظة عراقية تسحب رخص استثمارية من 14 شركة محلية واجنبية

شفق نيوز/ اعلنت هيئة استثمار صلاح الدين، اليوم الاثنين، سحب رخص استثمارية من شركات استثمارية محلية واجنبية متلكئة او تركت العمل بمشاريع استثمارية منحت لها خلال الاعوام الماضية.

وقال مدير الهيئة ليث حميد لوكالة شفق نيوز، إن دائرته "بدأت حملة تصفية اكثر من 50 مشروع وفرصة استثمارية منحت للشركات المحلية والاجنبية قبيل احداث داعش عام 2014"، مبيناً أن "خطة التصفية تضمنت سحب الرخص الاستثمارية من الشركات المتلكئة او التي تركت العمل واعادة عرض الفرص الاستثمارية مرة اخرى . "

واكد حميد "منح رخص استثمارية للشركات والمستثمرين الراغبين بإنشاء مشاريع متنوعة في عموم القطاعات في صلاح الدين"، معتبرا صلاح الدين "مهيأة امنيا بالكامل لجذب واستقطاب المستثمرين والشركات الاستثمارية".

واضاف أن "محافظة صلاح الدين بدأت تتعافى بسبب في مجال الاستثمار ونحن عازمون على تذليل جميع المعوقات والصعوبات امام المستثمرين".