للشهر الثاني.. اليابان لا تستورد النفط من العراق

شفق نيوز/ أظهرت بيانات حكومية يابانية، اليوم الاثنين، أن اليابان لم تستورد النفط من العراق خلال شهري تموز وحزيران الماضيين، في حين احتلت السعودية المرتبة الاولى بين دول منظمة أوبك في تصدير النفط الخام لطوكيو.

ونشرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية جدولا لها واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "اليابان لم تستورد النفط الخام من العراق وهو أحد المؤسسين الرئيسيين لمنظمة أوبك لشهري تموز وحزيران حيث بلغت الإيرادات صفر، مقارنة باستيرادها 304 آلاف و579 برميلاً من نفط البصرة الخفيف خلال شهر حزيران من العام الماضي 2019 والتي كانت تشكل 2% من استيرادات اليابان لذلك الشهر حينذاك".

واوضح ان "السعودية احتلت المرتبة الاولى في تصدير النفط لليابان حيث صدرت إليها 3.631 مليون برميل لشهر حزيران وتصدير 4.578 مليون لشهر تموز وهي تشكل نسبة 39.8% و44.4% من استيرادات النفط اليابانية على التوالي".

واشارا الى ان "الامارات جاءت بالمرتبة الثانية بصادرات بلغت 3.201 مليون برميل لشهر حزيران و3503 مليون لشهر تموز، ثم جاءت قطر بالمرتبة الثالثة وبصادرات بلغت 757 الف برميل لشهر حزيران و788 الفاً لشهر تموز".

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وتعتمد على وارداتها من النفط والغاز والفحم.



