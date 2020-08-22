لجنة تعلن موقفا محبطا من التعاقد مع شركة امريكية لحل مشكلة الكهرباء بالعراق

شفق نيوز/ قال عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية غالب محمد، يوم السبت، ان التعاقدات الاخيرة مع شركة جنرال "اليكتريك" لا تحل مشكلة الكهرباء في العراق.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز ان "مشكلة الكهرباء بالعراق ليست آنية ولا يمكن حلها بالتعاقد مع شركة او اثنين اوثلاثة"، مبينا ان "العراق سبق ان تعاقد مع شركات كبيرة من دون ان يكون هناك حل لهذه المشكلة".

واوضح ان "العراق لديه مشاكل في التوليد ونقل الطاقة والتوزيع اي الشبكات والمحولات"، مبينا ان "التعاقد الاخير مع شركة جنرال اليكتريك اقتصر فقط على التوليد دون البقية، وبالتالي فان المشكلة ذاتها ستبقى وخاصة اذا ما عرفنا ان هناك نقصا ايضا بالوقود لتوليد الكهرباء".

واشار محمد الى ان "حل هذه المشكلة هو التعاقد مع شركة رصينة تقوم بحل كل النقص في عمليات التوليد والنقل والتوزيع مع منحها جزء من الاموال المتعاقد عليها ويقوم المواطن بدفع الجزء الاخر منه عن طريق الجباية"، مستدركا القول ان "العراق لا يعاني من مشكلة الاموال لانه الاخير انفق من الاموال على الكهرباء تعادل موازنة دولتين من دول الجوار عليها وانما الفساد كان احد الاسباب الرئيسية في تدهور واقع المنظومة الكهربائية".

ويعاني العراق من أزمة مزمنة في نقص الطاقة الكهربائية وخاصة في فصل الصيف، حيث يزداد الطلب عليها جراء ارتفاع درجات الحرارة ووصولها في بعض الأحيان إلى 50 مئوية.

ويعد توفير الطاقة الكهرباء على رأس مطالب السكان منذ سنوات طويلة.

ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء حاليا 18000 ميغاواط، إلا أن التقديرات تشير لحاجة البلد إلى أكثر من 21 ألف ميغاواط على الأقل للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وتعاقد العراق الخميس الماضي مع شركة جنرال إلكتريك "GE" الأمريكية العاملة في مجال الطاقة، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار، لإجراء صيانة في محطات الطاقة الكهربائية، وتحسين شبكة نقل الطاقة وربطها مع الأردن.