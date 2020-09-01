كم تبلغ رسوم تسجيل سيارة جديدة في العراق؟

شفق نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة في العراق يوم الثلاثاء توضيحاً بشأن قيمة رسوم تسجيل سيارة جديدة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تريد توضيح مبالغ الرسوم المستوفاة عند مراجعة مجمعات تسجيل المركبات في بغداد والمحافظات لمعاملة تسجيل المركبة لأول مرة.

ووفق التوضيح، الذي جاء رداً على كثرة التساؤلات بهذا الشأن، فإن الرسوم المستوفاة على النحو الآتي:

المبلغ. : التفاصيل

50 ألف : تسجيل لأول مرة

50 ألف : نقل ملكية

50 ألف : السنوية(مدة النفاذية)

30 ألف : لوحات التسجيل

25 ألف : تأخيرية

15 ألف : بطاقة

10 ألف : ملصق

5 ألف : فحص المركبة

5 ألف : تثبيت اللوحات

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240 ألف : المجموع



