أكثر من 107 مليار دينار تدخل خزينة الدولة العراقية إيرادات جمركية وضريبية خلال شهر

شفق نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية أن مجمل الإيرادات المتحققة في 10 منافذ من مجموع 21 منفذاً حدودياً والتي أغلقت اغلبها بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا تجاوزت 107 مليار دينار عراقي.

وذكر بيان للهيئة أنها حققت (107,269,418,500) مليار دينار عراقي من الإيرادات الجمركية والضريبية للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي لعام 2020 وبزيادة فارق إيرادات متحقق بلغ (10) مليار دينار عراقي عن شهر تموز الماضي.

كما أعلنت إحصائية المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيئة لشهر آب والتي بلغت (225) مخالفة تحت مسميات متعددة (تلاعب في الوزن تغير وصف البضاعة عدم تنزيل كميات من إجازة الاستيراد تهريب عجلات دون الموديل تزوير معاملات كمركية ووصولات قبض إيرادات وشهادة مطابقة ووثيقة إطلاق... وغيرها )