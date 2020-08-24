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"كارثة معيشية" تهدد مزارعين عراقيين

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-24T18:27:39+0000
"كارثة معيشية" تهدد مزارعين عراقيين

شفق نيوز/ حذرت محافظة ديالى اليوم الاثنين من "كارثة" معيشية واقتصادية تلحق بمزارعي المحافظة بسبب تأخر صرف مستحقات تسويق محصول الحنطة.

وقال مدير ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة احد اكبر مسوقي المحاصيل الزراعية بديالى عبد الجبار احمد العبيدي لوكالة شفق نيوز، ان وزارة التجارة لم تدفع سوى 5% من مستحقات تسويق الحنطة للموسم الصيفي الحالي ولم يتجاوز عدد المزارعين الذين تسلموا مستحقاتهم المالية 500 مزارع في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة للمزارعين والمشاكل الكثيرة التي لحقت بهم جراء التأخر.

وبين العبيدي ان جميع المزارعين مديونون للشركات والمكاتب الزراعية عن اجور البذور والاسمدة والمستلزمات الزراعية اللازمة ما يضعهم امام مشاكل معيشية واجتماعية لا حلول لها، لافتا الى ان تأخر صرف مستحقات المزارعين سيجهض الخطط والتحضيرات اللازمة للموسم الشتوي الذي قارب على البدء.

واوضح ان تأخر المستحقات يهدد بفشل الخطة الزراعية الشتوية ما لم تتدارك الجهات المعنية وتنقذ المزارعين من كارثة معيشية كبرى الى جانب تأثيراتها السلبية التي ربما تدفع الكثير من المزارعين الى العزوف عن الزراعة وانخفاض المنتج المحلي من محصول الحنطة الذي حقق انتاجية عالية في عموم محافظة ديالى خلال الموسم المنصرم.

ودعت وزارة الزراعة العراقية في وقت سابق، وزارة المالية إلى استثناء مستحقات الفلاحين المالية من إجراءات التقشف المالية كونهم الأداة الرئيسية لتحقيق مرتكزات الأمن الغذائي للمواطن العراقي.

وتسببت الازمة المالية خلال اعوام 2015 و2016 بتأخر صرف مستحقات المزارعين ما سبب مشاكل معيشية في عموم المحافظات وتلكؤ الخطط الزراعية الى جانب الاوضاع الامنية والحرب  ضد تنظيم داعش والتي قوضت الخطط الزراعية بشكل كبير.

 

 


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