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إقليم كوردستان يزوّد العراق بـ500 ميغاواط من الكهرباء

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-28T16:55:15+0000
إقليم كوردستان يزوّد العراق بـ500 ميغاواط من الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، الجمعة، أنها تزود الشبكة الوطنية العراقية بـ500 ميغاواط من الكهرباء منذ شهر.

وقال وزير الكهرباء كمال محمد صالح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان يزوّد الشبكة الوطنية العراقية بمعدل قدره 500 ميغاواط من الكهرباء وذلك منذ 28 تموز (يوليو) 2020 عن طريق شركتي كار وقيوان".

وأضاف صالح أن "الحكومة الاتحادية تتولى دفع التكاليف المالية للشركتين، وتوفّر الوقود اللازم لهذا التوليد".

وأشار إلى أن "معدل الـ500 ميغاواط الذي يزوّد الشبكة الوطنية العراقية يتم انتاجها من الوحدات التي كانت متوقفة بسبب عدم وجود الوقود اللازم للتوليد".

وأردف صالح بالقول، إن "هذا التجهيز لا يؤثر سلباً على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة في إقليم كوردستان".


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