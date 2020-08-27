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ضبط آثار تحت الارض تعود إلى العصر العباسي جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2020-08-27T06:27:35+0000
ضبط آثار تحت الارض تعود إلى العصر العباسي جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، عن تمكُّنها من ضبط لقى آثريةٍ مُختلفة الأحجام في محافظة ميسان تعود للعصر العباسيِّ، لافتة إلى أن الجهات المعنيَّة لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن العمليَّة تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقِّي مكتب تحقيق الهيئة  في ميسان معلوماتٍ تفيد بوجود لقى أثريةٍ تعود للعصر العباسي في منطقة  (تل الذهب، الأخيضر) الواقعة في قضاء الكحلاء، مُشيرةً إلى تأليف فريق عملٍ من ملاكات المكتب والانتقال إلى الموقع، حيث تمَّ ضبط (31) من اللقى الأثرية مختلفة الأحجام، منها قطعة كبيرة تعذَّر نقلها تمَّ التحفُّظ عليها في الموقع لحين توفر وسيلةٍ آمنةٍ؛ لنقلها بعنايةٍ دون تعريضها للتلف.

وأوضحت الدائرة أن تلك الآثار تم العثور عليها أثناء عمليَّات حفرٍ قام بها صاحب الأرض، مُنوِّهةً بتنظيم المكتب محضر ضبطٍ أصولياً بالمُبرزات والأوليَّات، مُعزَّزةً بأوصاف المضبوطات وتصويرها، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة على وتمَّ عرض الموضوع على المحكمة المختصة؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف تشرين الأول من العام المنصرم   عن تمكُّنها من إحباط عمليَّةٍ كبرى لتهريب قطعٍ أثريَّةٍ مُهمَّةٍ،  في محافظة ذي قار، منها نسخة قديمة ونادرة من التوراة.

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