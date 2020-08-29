صرف رواتب منتسبي الداخلية ببغداد والمحافظات

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم السبت، عن توزيع رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية ببغداد والمحافظات عن طريق بطاقة الماستر.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، انه تم صرف رواتب منتسبي مديريات مقر الوزارة - الأدلة الجنائية - المعهد العالي - الرد السريع - شرطة ميسان - مكتب المعلومات المركزية - حرس الحدود - وكالة الاستخبارات - جوازات ميسان - شرطة بغداد - شرطة بابل - مرور ميسان - شؤون الجنسية - احوال بغداد الرصافة شرطة النجدة بغداد - احوال ميسان".

واشار الى انه بإمكان المنتسبين التوجه الى استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.