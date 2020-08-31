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صادرات السلع الايرانية للسوق العراقية تتجاوز المليارين خلال خمسة اشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-31T06:21:57+0000
صادرات السلع الايرانية للسوق العراقية تتجاوز المليارين خلال خمسة اشهر

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الايرانية العراقية، عن تسجيل صادرات السلع للعراق 2.402 مليار دولار في 5 شهور، من اذار الماضي، وحتى العشرين من اب الجاري، مبينا ان 3 الاف شاحنة تدخل للعراق نصفها الى اقليم كوردستان.

وأوضح حميد حسيني أن "متوسط الصادرات الايرانية للعراق سجل نحو 500 مليون دولار شهريا، فيما تنمو العملية التصديرية باضطراد".

واضاف أن "كافة المعابر الحدودية تم اعادة فتحها بين البلدين"، لافتا الى أن "نحو 3 الاف شاحنة تنقل السلع الايرانية لهذا البلد يوميا، نحو 1500 منها لكوردستان العراق وحوالي 1500 عبر منافذ مناطق جنوب العراق".

وفي السياق أكد حسيني أن صادرات الغاز الايراني للعراق تحسنت ويتم تصديره بطاقته القصوى.

 

 


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