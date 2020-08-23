سوق العراق: ارتفاع عدد الاسهم المتداولة وقيمتها خلال الاسبوع الماضي

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوك الاحد، عن ارتفاع عدد الاسهم المتداولة وقيمتها خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة اسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 39 شركة من اصل 105 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف السوق أن "عدد الاسهم المتداولة بلغت 46.342 مليار سهم بارتفاع بلغ 1866% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 23.976 مليار دينار بارتفاع بلغ 854% قياسا بالأسبوع الذي سبقه تحققت من خلال 1591 صفقة".

وأشار إلى أن "مؤشر الاسعار المتداولة اغلق على ISX60 على 461.30 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.1% عن اغلاقه في الاسبوع الذي سبقه".

وبلغ اسهم المشتراة من المستثمرين الغير العراقيين للأسبوع الماضي 5.653 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 5.685 مليار دينار في حين بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 42 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 109 مليون دينار .

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والايداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لأطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين, وينظم خمسة جلسات تداول اسبوعيا من الاحد الى الخميس, ومدرج فيه 105 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.