أسعار النفط في ارتفاع مع استمرار إيقاف الحفارات الامريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مجدداً بعد تلاشي العاصفة التي ضربت مناطق خليج المكسيك مع استمرار ايقاف المزيد من الحفارات النفطية الامريكية.

وعاد الأمريكيون إلى إيقاف المزيد من الحفارات الأسبوع الماضي حيث دفعت أسعار النفط الراكدة الصناعة إلى تقليص النشاط، انخفض عدد الآلات النشطة بمقدار ثلاثة إلى 180 ، وفقًا لبيانات شركة Baker Hughes الصادرة يوم الجمعة.

وتحول الاهتمام مرة أخرى بعد تلاشي اعصار لورا الذي ضرب مناطق خليج المكسيك إلى تفشي المرض والصعوبات التي تواجهها العديد من الاقتصادات الكبرى لاحتواء الفيروس، حيث سجلت الهند أكبر ارتفاع يومي في عدد الحالات وأبلغت ولاية نيويورك عن زيادة في الإصابات، وفي الوقت نفسه، بدأت مصافي ساحل الخليج الأمريكية عملية التعافي بعد مرور إعصار لورا، مع تجنب المنشآت في جنوب شرق تكساس أسوأ ما في العاصفة.

ويتصارع السوق أيضًا مع المزيد من الإمدادات من أوبك + بعد أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج التاريخية ، في حين ظهرت دلائل على أن مشتريات الخام الصينية بدأت في التباطؤ.

ورغم هذه العوامل السلبية المؤثرة على اسعار النفط الا ان هذه الاسعار ثابتة بقوة لمدة اكثر من شهر وتكافح للمضي قدمًا في الوقت الذي تكافح فيه الدول في جميع أنحاء العالم لاحتواء الفيروس.

ارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الاول 0.14٪ إلى 43.11 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بنسبة 1٪ في الجلستين السابقتين.

وارتفع خام برنت تسليم تشرين الثاني 0.26٪ إلى 46.07 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 0.5٪ يوم الجمعة.



