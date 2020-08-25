ديالى تكشف رصيدها المائي بعد قرار القطع الإيراني

شفق نيوز/ اكدت مديرية الموارد المائية في ديالى اليوم الثلاثاء وجود خزين مائي كاف لتأمين ماء الشرب والخطط الزراعية في جميع مناطق المحافظة.

وقال مدير الدائرة مهند المعموري ورداً على سؤال وجهته "شفق نيوز" حيال أنباء قيام الجانب الإيراني بقطع مياه الأنهر العراقية، "خزيننا المائي في بحيرة حمرين وسد الوند في خانقين يكفي لتأمين ماء الشرب والخطط الزراعية ولا وجود لأي أزمة في المحافظة خلال الفترات القادمة، مشيراً إلى أن حصاد الامطار الشتوي القادم سيزيد المخزون المائي بنسبة كبيرة.

وأضاف "الموقف المائي في ديالى جيد جدا ولا وجود لأي انخفاض في مناسيب بحيرة حمرين باستثناء انخفاض في سد دربندخان الا ان مناسيب المياه عادت الى مستواها الطبيعي".

وتعد بحيرة حمرين 55 كم شمال شرق بعقوبة الخزين الستراتيجي الاول للمياه في ديالى تزود البحيرة حاليا أكثر من 70% من مناطق ديالى بمياه الشرب ومياه الري.و قادرة على استيعاب مليارين و400 مليون متر مكعب .

فيما يقع سد الوند في جنوب شرق قضاء خانقين بمسافة 5كم من مركز المدينة تطل عليه مناطق سياحية كثيرة ويتوجه اليه السياح باستمرار كونه من المناطق الجميلة في المدينة ,حجم تخزين المياه (38,000,000 م3)

وكان إقليم كوردستان قد اكد أن إيران قطعت في منتصف آب/ أغسطس الجاري مياه نهري سيروان والزاب الأسفل حيث ينبعان من إيران، ويدخلان حدود العراق في محافظة السليمانية.

وتعمد إيران، منذ 3 سنوات على الأقل، إلى خفض تدفق مياه الأنهر المتجهة إلى العراق أو قطعها بالكامل خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب بضرر للمحاصيل الزراعية ونقص في المياه الخام لمحطات التصفية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، عوني ذياب، إن قطع مياه النهرين أثر بشكل كبير في المخزون المائي لسدي "دربنديخان" و"دوكان" بمحافظة السليمانية وعلى المواطنين والزراعة في حوض النهرين.

ويشكو العراق منذ سنوات من قلة تدفق المياه في الأنهر التي تدخل البلاد جراء نقص تساقط الأمطار في موسم الشتاء فضلاً عن قطع إيران للمياه.







