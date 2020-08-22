ديالى تحصن ثروتها الحيوانية من "وباء خطير"

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري ديالى، يوم السبت، البدء بتنفيذ حملة مجانية لتحصين وحماية الثروة الحيوانية من مرض "الحمى القلاعية" والذي يعد واحداً من أخطر الأوبئة التي تصيب الأبقار والجاموس.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمود الشمري لوكالة شفق نيوز، ان "الحملة ستنطلق يوم غد الاحد لتحصين الابقار والجاموس وصغارها ضد مرض الحمى القلاعية ضمن برنامج مركزي معد من قبل دائرة البيطرة والذي ينفذ في كل محافظات العراق بمعدل جرعتان في السنة بفاصل بينهما ست أشهر".

وبين الشمري ان "عدد الابقار والجاموس المقرر تلقيحها في هذه الحملة يبلغ 183000 ألف رأس موزعة في عموم المحافظة، وقد تم تشكيل ٢٧ فرقة بيطرية جوالة مهمتها الوصول الى دور المربين والمزارعين لتلقيح حيواناتهم مجانا".

وأضاف أن "هذا البرنامج ينفذ منذ عام ٢٠١١ ولحد الآن الغاية منه جعل العراق خالي من الحمى القلاعية والذي اسهم بانخاض او انعدام الاصابات بهذا المرض بفضل اجراءات التلقيح والمكافحة البيطرية المستمرة"

وأشار الشمري إلى "توفير الكمية الكافية من اللقاح واجهزة التلقيح والنيدلات وتوزيعها على مواقع العمل البالغة ٢٠ مستوصفا بيطريا حسب كثافة الثروة الحيوانية في كل موقع، الى جانب توفير كافة المستلزمات اللوجستية وعدة السلامة البايلوجية لانجاح الحملة والمحافظة على الفرق البيطرية من خطر الامراض الوبائية التي قد تنتقل من الحيوان اليهم وخطر كورونا الذي يجتاح العالم بأسره ( كفوف ، ماسكات ، كحول ، ثلج ، ماء شرب ، ترامس لحمل اللقاح ) والتي ستوزع مع بدء الحملة".

وأوضح مدير المستشفى البيطري ان "هذا البرنامج الوقائي هو واحد من البرامج الوقائية التي تعدها دائرة البيطرة سنويا من اجل رعاية صحة الحيوان وزيادة اعدادها وجعلها دعامة اساسية من دعائم الاقتصاد الوطني وحماية الانسان من خطر الامراض المشتركة وتقديم غذاء سليم الى الانسان خالي من المسببات الجرثومية ذات المنشأ الحيواني".



