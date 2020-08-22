خليج المكسيك يستعد لـ "ضربة نفطية" جديدة مع اشتداد الأعاصير

شفق نيوز/ مع اشتداد موسم أعاصير المحيط الأطلسي في عام 2020 -النشط بالفعل- أعلنت شركات بريتيش بتروليوم (بي بي) وشل وشيفرون، في وقت متأخر الجمعة، أنها بدأت إخلاء منصات نفطية بحرية، حيث يتجه إعصاران استوائيان نحو خليج المكسيك الأميركي.

وقالت شركة بي بي إنها بدأت عملية إجلاء الأفراد من المنصات البحرية ومنصات الحفر، بينما بدأت أيضًا في إيقاف الإنتاج في منصاتها الأربع في خليج المكسيك الأميركي، وهي: ثندر هورس، وأتلانتس، وماد دوغ ونا كيكا.

وأفادت شل بأنها بدأت خفض عدد الموظفين غير الأساسيين في بعض منصاتها البحرية، مضيفة أنه لا يوجد تأثير في الوقت الحالي على الإنتاج، وأن العمل جار لتأمين عمليات الحفر.

في غضون ذلك، قالت شيفرون إنها ستجلي جميع الموظفين في منصات بيغ فوت، وجينيسيس، وجاك/سانت مالو وتاهيتي وستبدأ إجراءات الإغلاق.

كما بدأت شيفرون إجلاء العمال غير الأساسيين من منصتي بلايند فايث وبترونياس، لكنها قالت إن الإنتاج ظل طبيعيًا.

ويمكن للعواصف المدارية التي تتجه نحو خليج المكسيك أن تتحول إلى أعاصير، وهو حدث نادر للغاية قد يتسبب في اضطراب هائل، لا سيما بالنسبة لصناعة النفط، من تكساس إلى فلوريدا بانهاندل.

وتقدّر هيئة تطبيق السلامة، أن ما يقرب من 34.30% من إنتاج النفط الحالي في خليج المكسيك جرى إغلاقه، وأن ما يقرب من 32.41% من إنتاج الغاز الطبيعي في الخليج أُغلق أيضًا.

وفي أوائل حزيران، توقف ما يقدر بنحو 35% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك، أي نحو 635 ألف برميل يوميًا، بسبب إعصار كرستبُل، وفقًا لهيئة تطبيق السلامة والبيئة الفدرالية.

وتوقع خبراء الارصاد عن توجه عاصفتين مداريتين تتحولان الى اعصارين يوم الاثنين، نحو ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة وستضربان المنطقة في نفس الوقت وذلك في حدث مناخي نادر قد يتسبب في تعطيل هائل.