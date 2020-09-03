"خطأ فني" يؤخر توزيع رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ افاد مصدر في هيئة التقاعد العامة، يوم الخميس، بأن "خطأ فنياً" في مصرف الرافدين تسبب بتأخير صرف رواتب المتقاعدين التي اعلن عن انطلاقها امس.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن هناك خطأً ادارياً وفنياً تسبب بصرف رواتب المتقاعدين لشهر ايلول، مبيناً أن السيولة المالية متوفرة إلا أن الخطأ الاداري والفني هو من تسبب بتأخر اطلاق وصرف الرواتب.

وأوضح المصدر أن هيئة التقاعد الوطنية تعمل على معالجة الخطأ مع مصرف الرافدين الاطلاق الرواتب مساء اليوم.

وكانت هيئة التقاعد العامة اعلنت امس الاربعاء، عن اطلاق صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر ايلول الحالي.

من جانبه قال المكتب الإعلامي لهيئة التقاعد الوطنية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن بعض الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مفادهُ تأخر صرف رواتب مستفيدي مصرف الرافدين بسبب خطأ من هيأة التقاعد الوطنية.

وأوضحت الهيئة أنها تنفي هذا الخبر، مشيرة الى أن الرواتب التقاعدية تم رفعها بشكل كامل لهذا الشهر يوم الاربعاء وبتأريخ 2/9/2020 وقبل انتهاء الدوام الرسمي ولكافة المتقاعدين.