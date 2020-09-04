خبر سار للأطباء الخريجين الجدد وموظفي عقود وأجور الكهرباء

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء، يوم الجمعة، مباشرة الأطباء من الخريجين الجدد بالعمل وبالتخصيص المالي دون الحاجة إلى إقرار الموازنة المالية، فيما جرى نقل تمويل رواتب موظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء من الموازنة الاستثمارية إلى التشغيلية.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر استثناء الأطباء من قراره السابق بشأن تدرج ذوي المهن الطبية والصحية".

وينص القرار السابق على استلام طلبات الخريجين واستكمال مباشرتهم بعد إقرار قانون الموازنة العامة لتهيئة التخصيص المالي، الا إن الاستثناء الحالي يوفر للأطباء من الخريجين الجدد المباشرة بالعمل وبالتخصيص المالي، دون الحاجة الى إقرار الموازنة المالية.

وكان قرار مجلس الوزراء السابق نص على تطبيق قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، وتعيين الخريجين الذين ينطبق عليهم القانون، وعلى وزارة المالية استحداث الدرجات اللازمة، من أجل مواجهة وباء كورونا، وسد أي نقص محتمل في صفوف الملاكات الطبية والصحية.

كما اشارت الامانة العامة الى ان "مجلس الوزراء قرر تحويل التعاقد لموظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية".

واضافت أنه "سيتم صرف مستحقات المشار اليهم أعلاه من أجور الكهرباء المترتبة بذمة وزارات ودوائر الدولة الممولة مركزيا للأعوام السابقة بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، بحسب الكشف المرافق ربط كتاب وزارة الكهرباء بهذا الشأن والذي يمثل رواتب جزء من عام /2019 ولغاية 30/6/2020، وقيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ الديون المترتبة بذمة الوزارات ودوائر الدولة للصنف الحكومي المركزي، بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، لغرض تغطية كامل مستحقات الرواتب للعقود، بحسب القوائم التي سترسل الى وزارة المالية تباعا بشكل رسمي".



