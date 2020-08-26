سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

حكومة الكاظمي تعد موازنة لثلاثة أشهر فقط

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-26T15:24:05+0000
حكومة الكاظمي تعد موازنة لثلاثة أشهر فقط

شفق نيوز/ اعلنت الحكومة العراقية، الاربعاء، انها تعمل على اعداد الموازنة العامة للثلاثة أشهر المتبقية من السنة الحالية.

وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي بحضور مراسل وكالة شفق نيوز، إن موازنة ٢٠٢١ مكتملة تقريبا وعند اكتمالها سيتم التصويت عليها في مجلس الوزراء وارسالها الى مجلس النواب". 

ولفت طلال الى "ان درجات الحذف والاستحداث سيتم تخصيصها لأصحاب الدرجات العليا والموظفين بالعقود والاجور في مؤسسات الدولة". 

يشار الى أن ارسال الموازنة الاتحادية للعام 2020، من قبل الحكومة الى البرلمان العراقي قد تأخر من جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.

واستبعد وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، في وقت سابق، إقرار الموازنة العامة لعام 2020 وأكد ان وزارته تعمل على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١.

وقد تسبب هبوط أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، في حدوث عجز مالي، فيما أكدت اللجنة المالية النيابية في شهر تموز الماضي، أن العجز المالي لمشروع قانون الموازنة لسنة 2021 يقدر بحسب الإيرادات المالية وأسعار النفط.

 

 


related

الحكومة العراقية تصرف مكافأة مالية للعاملين بتماس مع المصابين بكورونا

Date: 2020-03-05 14:29:04
الحكومة العراقية تصرف مكافأة مالية للعاملين بتماس مع المصابين بكورونا

الحكومة تعلن اطلاق تعيينات وزيادة نسبة الايادي العاملة العراقية بالمشاريع الاجنبية

Date: 2019-10-01 15:16:35
الحكومة تعلن اطلاق تعيينات وزيادة نسبة الايادي العاملة العراقية بالمشاريع الاجنبية

الحكومة العراقية تعلن قرارا من كوردستان يسهم بحل مشكلة رواتب الموظفين

Date: 2019-11-22 14:47:17
الحكومة العراقية تعلن قرارا من كوردستان يسهم بحل مشكلة رواتب الموظفين

العراق يدفع 5 مليار دولار فوائد للقروض الخارجية

Date: 2020-08-19 18:19:13
العراق يدفع 5 مليار دولار فوائد للقروض الخارجية

العراق يعيد خدمة الانترنت جزئيا

Date: 2019-10-07 19:34:35
العراق يعيد خدمة الانترنت جزئيا

العراق يؤجل استيفاء الاقساط للمقترضين من صندوق الاسكان

Date: 2020-03-31 16:35:32
العراق يؤجل استيفاء الاقساط للمقترضين من صندوق الاسكان

البرلمان العراقي يصوت على قرار يرفض استقطاع رواتب الموظفين او المتقاعدين

Date: 2020-06-10 17:43:32
البرلمان العراقي يصوت على قرار يرفض استقطاع رواتب الموظفين او المتقاعدين

القضاء يحتجز أكثر من 6 مليارات اودعها مجلس محافظة ديالى بمصرف

Date: 2020-02-20 09:48:08
القضاء يحتجز أكثر من 6 مليارات اودعها مجلس محافظة ديالى بمصرف