حكومة الكاظمي تعد موازنة لثلاثة أشهر فقط

شفق نيوز/ اعلنت الحكومة العراقية، الاربعاء، انها تعمل على اعداد الموازنة العامة للثلاثة أشهر المتبقية من السنة الحالية.

وقال احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي بحضور مراسل وكالة شفق نيوز، إن موازنة ٢٠٢١ مكتملة تقريبا وعند اكتمالها سيتم التصويت عليها في مجلس الوزراء وارسالها الى مجلس النواب".

ولفت طلال الى "ان درجات الحذف والاستحداث سيتم تخصيصها لأصحاب الدرجات العليا والموظفين بالعقود والاجور في مؤسسات الدولة".

يشار الى أن ارسال الموازنة الاتحادية للعام 2020، من قبل الحكومة الى البرلمان العراقي قد تأخر من جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.

واستبعد وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، في وقت سابق، إقرار الموازنة العامة لعام 2020 وأكد ان وزارته تعمل على التحضير لموازنة عام ٢٠٢١.

وقد تسبب هبوط أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، في حدوث عجز مالي، فيما أكدت اللجنة المالية النيابية في شهر تموز الماضي، أن العجز المالي لمشروع قانون الموازنة لسنة 2021 يقدر بحسب الإيرادات المالية وأسعار النفط.



