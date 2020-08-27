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جنرال الكتريك تعلن اتفاقية لربط الشبكة الكهربائية بين العراق والاردن

Category: اقتصـاد

Date: 2020-08-27T10:13:12+0000
جنرال الكتريك تعلن اتفاقية لربط الشبكة الكهربائية بين العراق والاردن

شفق نيوز/ اعلن الرئيس التنفيذي لحلول الشبكات لدى شركة جنرال الكتريك محمد محيسن في الشرق الاوسط يوم الخميس عن وجود الاتفاقية بخصوص ربط شبكة العراق والاردن

وقال المحيسن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز اليوم، ان هذه الاتفاقية الموقعة بين وحدة أعمال حلول الشبكات لدى "جنرال إلكتريك" ووزارة الكهرباء العراقية تهدف إلى تعزيز شبكة نقل الطاقة العراقية وربطها مع الشبكة في المملكة الأردنية الهاشمية،في خطوة ستساهم بشكل كبير في فك الاختناقات وخاصة في المناطق المكتظة والملقاة على الشبكة وتزويد الطاقة الكهربائية وفق أرقى مستويات الموثوقية

.

واضاف ان فريق الشركة مستمر اليوم بالعمل على بناء 14 محطة فرعية وهذا الاتفاق الجديد سوف يرسي دعائم البنية التحتية الضرورية لشبكة نقل الطاقة في البلاد وتحقيق التغيير الإيجابي المنشود في مختلف المحافظات وخاصة المناطق المحررة.

وبين بان جنرال الكتريك ستتولى مهمة التصميم؛ والتوريد؛ وأعمال التركيب والاختبار والتكليف في المحطات الفرعية ذات الجهد العالي وخطوط النقل العلوية المحددة وبالتعاون مع شركات محلية، وتزويد الطاقة لمناطق عديدة تضررت بشكل كبير خلال النزاعات التي نشأت فيها في إطار مبادرة رئيسية ستعزز انسيابية العمليات في شبكات الطاقة الكهربائية الوطنية في مختلف انحاء العراق، وتقديم الدعم لإعادة إعمار هذه المناطق.


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