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جدول: العراق صدر 767 ألف برميل نفط خلال آب الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-06T06:54:34+0000
جدول: العراق صدر 767 ألف برميل نفط خلال آب الماضي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأمريكي، اليوم الأحد، ان صادرات العراق لامريكا بلغت 767 ألف برميل خلال شهر آب الماضي.

وقالت الادارة خلال جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان العراق جاء بالمرتبة الخامسة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية والاكوادور، والمرتبة  الثانية عربيا.

واضافت ان "العراق صدر من النفط الخام لامريكا خلال الاسبوع الاول من شهر اب كمية 355 الف برميل، فيما لم يصدر اي كمية من النفط في الاسبوع الثاني، وبلغت الكميات في الاسبوع الثالث 197 الف برميل"، مشيرة الى ان "الاسبوع الرابع شهد تصدير كمية 215 الف برميل".

واشارت الى ان "الكمية انخفضت عن شهر تموز السابق التي بلغت الصادرات فيها 676 الف برميل.

 

 


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