تغيير كورونا الثوري..المؤسسات تتحول للعمل بالانترنت وانحسار المكاتب

شفق نيوز/ أوضح مسح، نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن شركات في جميع أنحاء العالم حولت الكثير من عملياتها لتتم عبر الإنترنت، وتعمل لتقليص المساحات المكتبية، كما أنها جعلت من استقطاب الموظفين الجدد والاحتفاظ بالعاملين أولوية قصوى لها منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المسح الذي أجرته شركة كي.بي.إم.جي، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، أن 80 بالمئة من قيادات الشركات قاموا بتسريع خطط التوسع الرقمي في الإغلاق العام في الوقت الذي سعوا فيه للتكيف مع عمل موظفيهم عن بعد والتعامل مع الزبائن عبر الإنترنت.

وان كان ثمة غموض يكتنف مدى التحول من أماكن العمل المشتركة إلى العمل من المنزل، كونه انبثق بكثافة فجائية؛ لكن 69 بالمئة يخططون لتقليص مساحاتهم المكتبية في المدى القصير.

وقال بيل توماس الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي لشركة كي.بي.إم.جي إنترناشيونال ”قد يجد مزيج ما من الاثنين طريقه إلى الواقع اليومي الجديد“.

وقال 73 بالمئة إن التحول إلى العمل من المنزل أدى إلى زيادة أعداد المرشحين للوظائف.

وقد يؤدي هذا إلى تكوين فرق عمل أكثر انتشارا في جميع أنحاء العالم وأكثر تفاعلا عبر الإنترنت.

وقال توماس ”يوجد مستوى من الراحة لم يشعر به الناس من قبل“.

وأدت أزمة كوفيد-19 إلى انقسام المديرين التنفيذيين بشأن توقعاتهم للاقتصاد العالمي لمدة ثلاث سنوات إذ يرى 32 بالمئة أنهم أقل ثقة مما كانوا في بداية 2020 ويرى 32 بالمئة أيضا أنهم أكثر ثقة.

وشمل المسح 315 مديرا تنفيذيا في كل من أستراليا وكندا والصين وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

وأجرت كي.بي.إم.جي المسح في الفترة ما بين السادس من تموز والخامس من آب الجاري، كجزء من توقعات المديرين التنفيذيين، وكانت كي.بي.إم.جي قد خاطبت في البداية 1300 مدير تنفيذي بهذا الشأن، في كانون الثاني و شباط الماضيين.