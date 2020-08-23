تعرف على اغلى مدن العالم وارخصها لعام 2020

شفق نيوز/ نشرت شركة The Economist Intelligence Unit اغلى المدن بالعالم وارخصها لعام 2020.

وذكرت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "ثلاث مدن اشتركت في اغلى دول العالم من حيث تكاليف المعيشة فيها حيث احتلت سنغافورة وهونغ كونغ واوساكا اليابانية المرتبة الاولى بالتساوي تلتها بالمركز الرابع نيويورك ومن ثم بالمركز الخامس باريس".

واضافت ان "دمشق عاصمة سوريا احتلت المرتبة الاولى بارخص دول العالم لعام 2020 ، تلتها طشقند عاصمة اوزبكستان بالمرتبة الثانية، ثم جاءت مدينة الماتي في كازخستان بالمرتبة الثالثة، ثم مدينة بوينس ايرس عاصمة الارجنتين بالمرتبة الرابعة، ومن ثم جاءت مدينة كراتشي بالهند بالمرتبة الخامس بارخص دول العالم".

واوضحت انه ما تزال جنوب آسيا رخيصة من الناحية الهيكلية نتيجة انخفاض الأجور والمستويات المرتفعة من عدم المساواة في الدخل، مما يحد من إنفاق الأسر ، فضلاً عن المنافسة القوية بين التجزئة، مما يحد من ارتفاع الأسعار المحتمل.

واشارت الى ان يتم تحديد اغلى المدن وارخصها على اساس مقارنة أكثر من 400 سعر عبر 160 منتجًا وخدمة، ويشمل ذلك الطعام والشراب والملابس واللوازم المنزلية ومواد العناية الشخصية وإيجارات المنازل والنقل وفواتير الخدمات والمدارس الخاصة والمساعدة المنزلية وتكاليف الترفيه.

The Economist Intelligence Unit شركة بريطانية تنتج تقارير منتظمة عن "صلاحية العيش" وتكاليف المعيشة من المدن الرئيسية في العالم التي تحصل على تغطية واسعة في وسائل الإعلام الدولية.