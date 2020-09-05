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تخصيص 29 ألف درجة وظيفية لعودة جنود مفصولين

Category: اقتصـاد

Date: 2020-09-05T15:58:27+0000
تخصيص 29 ألف درجة وظيفية لعودة جنود مفصولين

شفق نيوز/ كشفت النائبة عن محافظة ديالى ديالى ناهدة الدايني، يوم السبت، عن تخصيص 29 الف درجة وظيفية ضمن الموازنة المالية للعام المقبل لإعادة جنود مفصولين إلى الخدمة.

وقال الدايني في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" وتابعته شفق نيوز، إن جهاد ذات علاقة أبلغوها بوجود قرابة 29 الف درجة وظيفية لعودة المنتسبين المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع خلال أعوام 2007 و2008 و2009.

وأضافت أنه سيتم إدراج هذه الوظائف في الموازنة المالية للعام المقبل، داعية إلى "إنصاف هذه الشريحة المضحية والتعامل معها بجدية".

وطالبت الدايني أيضا، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعادة المنتسبين الذي تركوا الخدمة أو تم فصلهم في السنوات التالية.

يذكر ان عشرات الالف من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية اقصوا من الخدمة بعد تركهم وحداتهم ومواقعهم في المناطق والمحافظات التي اجتاحها تنظيم داعش عام 2014.


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