برميل "برنت" يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، فيما لامس "برنت" أعلى مستوى في 5 أشهر، بدعم من خفض إمدادات الخام من أبوظبي 30%.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت"، بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينيتش، بنحو 1% إلى 46.27 دولارا للبرميل.

وقبل ذلك صعد خام "برنت" إلى 46.38 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي.

فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.25 دولارا للبرميل مرتفعا بنسبة 0.7%.

وأبلغت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عملاءها اليوم، بأنها ستخفض إمدادات أكتوبر المقبل بنسبة 30%، وذلك في إطار تلبية التزامات الإمارات باتفاق "أوبك+".