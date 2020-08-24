بتكلفة 100 مليار.. الصحة العراقية توافق على استكمال بناء مستشفى استرالي متوقف منذ سنوات

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن موافقة وزارة الصحة على استكمال العمل في مشروع "المستشفى الاسترالي" بكلفة أكثر من 100 مليار دينار.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لوكالة شفق نيوز، ان وزارة الصحة وافقت بشكل رسمي على استكمال مشروع المستشفى الاسترالي في بعقوبة والذي توقف العمل به منذ 8 سنوات بسبب إجراءات تعود للشركة المنفذة مبينا ان كلفة المشروع 100 مليار دينار عراقي وبسعة نحو 500 سرير.

وأكد العزاوي ان وفداً رسمياً من وزارة الصحة والشركة المنفذة زار موقع المستشفى الاسترالي لإعداد خارطة وخطة عمل جديدة تضمن استكمال المشروع بخطوات متسارعة، لافتا الى ان المستشفى يحتوي على مراكز متطورة لمعالجة مختلف الأمراض ويعد نقلة نوعية في الخدمات الصحية.



