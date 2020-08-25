ايران تعلق على المشروع العراقي - السعودي.. "أمر لا يصدق"

شفق نيوز/ علق وزير الطاقة الايراني، يوم الثلاثاء، على المشروع العراقي السعودي المقرر المضي به لتزويد بغداد بالكهرباء، معتبراً أنه "أمر لا يصدق"، فيما أكد أن بلاده تؤمّن نحو نصف استهلاك الكهرباء في العراق.

وقال رضا أردكانيان، في تصريحات له اليوم، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن بلاده "تغطي حاليا نصف استهلاك الكهرباء في العراق، عبر عمليات بيع الغاز وتصدير الكهرباء للبلد الجار".

وأوضح الوزير اردكانيان، في مؤتمر صحافي بمناسبة اسبوع الحكومة، أن "اي بلد يتصور بإمكانه تصدير الكهرباء للعراق فهذا امر قابل للتصديق، حيث إنه يعاني من اضرار الحرب وهجمات المجموعات التكفيرية وبات يواجه مشاكل في تأمين الطاقة الكهربائية".

وأشار الى أن "15 الف ميغاواط كهرباء مشغلة في الشبكة العامة بالعراق من اصل 25 الف ميغاواط مركبة، وهذا العجز الملحوظ يؤهل أي بلد مجاور المساعدة بهذا المجال".

وشدد على أن ايران عبر تصدير الكهرباء والغاز "توفر نحو نصف الاستهلاك المحلي لهذا البلد"، معتبراً أن "الطريق مفتوح امام الاخرين بهذا المجال، وذلك ردا على استفسار امكانية توريد السعودية الكهرباء للعراق".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة تدفع للمضي بمشروع سعودي عراقي جديد للاستثمار في مجال الطاقة، مشيرة إلى أنه "نحو الاكتمال".

وقالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى دمج العراق مع جيرانه في دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في مجال الطاقة، مبينة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثت بغداد، للمضي قدما نحو التعاون مع هذه الدول في مشروع ربط شبكة الكهرباء، وهي خطوة لتقليل اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانية.

وكانت واشنطن، منحت العراق، إعفاء من العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة الإيرانية، لأسباب إنسانية تتعلق بغرق بغداد في الظلام دون هذه الطاقة في الوقت الذي يحاول فيه العراق تقليل اعتماده على طهران.

وكشف السفير العراقي في الرياض قحطان الجنابي، في وقت سابق، أن الربط الخليجي سيحل مشكلة الكهرباء في العراق بشكل كامل.

وقال الجنابي في تصريحات صحفية ، إن "هناك مذكرة تفاهم موقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة الكهرباء العراقية، لغرض الربط الخليجي عن طريق الكويت"، مشيراً إلى "وجود تطور واضح في هذا الموضوع والشروع بهذا العمل في القريب العاجل".

وأضاف أنه "من المؤمل اكتماله خلال عام لحل أزمة الكهرباء في العراق، على اعتبار أن الدول الخليجية الست لديها وفرة في الطاقة الكهربائية، وساعات الذروة فيها تختلف عما موجود في العراق".